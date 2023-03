Man (58) komt om het leven nadat hij in water beland langs Westeinderweg

Een 58-jarige man uit Leidschendam is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen toen hij in het water langs de Westeinderweg in Leidschendam te water raakte.

Hoe de man in het de sloot kon belanden is nog niet duidelijk. De politie doet nog steeds onderzoek. ,,Het lijkt een noodlottig ongeval te zijn, maar dat is nog niet helemaal zeker”, aldus een politiewoordvoerster. ,,We kunnen nog niets met zekerheid zeggen.”

Rond 01.10 uur werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd, nadat het slachtoffer was ontdekt. Op de weg lag een scootmobiel op zijn kant, meldt calamiteitenwebsite Regio15. Vermoedelijk is het voertuig in de berm weggezakt en zo omgeslagen, maar daar kan de politie nog geen duidelijkheid over geven.

Het slachtoffer is nog wel gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. De politie heeft na het incident de Westeinderweg afgesloten en plaats delict gemaakt. Er is een zogenoemde calamiteitentent over het slachtoffer geplaatst waarna het onderzoek gelijk van start is gegaan.

