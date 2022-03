Man (79) met hondje slachtoffer van ernstige mishandeling: ‘Deze dader moet zo snel mogelijk van straat’

De dader sprak de oudere man aan op woensdag 15 december 2021 in de Janssoniusstraat, waarna hij vrijwel direct fysiek werd. ,,Hij eiste de telefoon van het slachtoffer, maar die had meneer niet bij zich, waarop de dader hem begon te slaan”, meldt de politie in het opsporingsprogramma.

Weerloos op de grond

Uiteindelijk weet het slachtoffer te ontkomen en vlucht met zijn hondje een nabijgelegen garage in. De straatrover gaat er dan ook vandoor. ,,Het is zaak dat de agressieve dader zo snel mogelijk van straat wordt gehaald”, klinkt het in Opsporing Verzocht. ,,Help alstublieft de politie door te vertellen wat u over deze man weet. Dat mag ook anoniem of via het tipformulier.”