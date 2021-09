Man aangehouden die meerdere deuren op Binnenhof in brand wilde steken

Eeuwen na zijn dood is Spinoza nog steeds actueel: ‘Hij zou tegen verplichte vaccinatie zijn geweest’

28 september In oktober is het Spinozamaand. Een kans om meer te weten te komen over de filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677) die in Den Haag zijn levenswerk Ethica voltooide en hier stierf. Zijn ideeën over vrijheid en tolerantie zijn nog steeds actueel.