Man aangehouden na bedreiging met mes in Genemuidenstraat

Nadat er bij de politie een melding binnenkwam van een steekpartij, rukten hulpdiensten massaal uit naar de straat. ,,Achteraf bleek het om een bedreiging met mes te gaan”, liet de politie later weten. Agenten konden direct een verdachte aanhouden. Hoewel het slachtoffer niet is gestoken met een mes, is deze bij de dreiging wel lichtgewond geraakt. ,,Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.”



De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.