Man aangehouden na dodenherdenking op Waalsdorpervlakte

Video's en foto's Zo stond Den Haag twee minuten stil bij de oorlogs­slacht­of­fers

22:14 Het Plein in Den Haag is doorgaans dé plek waar je geen speld kan horen vallen. Vanavond wel. Klokslag acht uur was het muisstil. Borrelaars, horecamedewerkers en voorbijgangers stonden even stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.