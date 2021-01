Man aangehouden na levensgevaarlijke dollemansrit door Den Haag

Foutje: Den Haag wil toch geen onderzoek naar huizen op zee

21 januari Het was even schrikken voor de Haagse voorstanders van rust aan de kust. Maar hun angst voor kustuitbreiding met woningen op zee bleek gistermiddag ongegrond. Den Haag is tegen. Nu, straks en in de verre toekomst, zo liet VVD-wethouder Anne Mulder (stadsontwikkeling) nadrukkelijk weten.