Man aangehouden na vondst van zwaargewonde vrouw in Haagse woning

Ton L. die zijn moeder Mona Baartmans doodde opnieuw niet bij rechtszaak

10:54 De rechtszaak over de moord op de Delftse Mona Baartmans is vandaag opnieuw vooruitgeschoven. De inhoudelijke behandeling gebeurt waarschijnlijk in oktober, liet de rechtbank vandaag weten. De officier van justitie liet weten dat het forensisch onderzoek nog bezig is. Verdachte Ton L. uit Oud-Beijerland, de zoon van Baartmans, was niet aanwezig.