Man beboet voor rondlopen met kapmes

ADO-fans hangen doek met kwetsende tekst op in stadion De Graafschap

13:56 DOETINCHEM - Fans van ADO Den Haag hebben afgelopen nacht een spandoek met een kwetsende tekst opgehangen in De Vijverberg, het stadion van De Graafschap. De Doetinchemse voetbalclub heeft het doek verwijderd. Het is onduidelijk of er stappen worden genomen tegen de fans die het stadion zijn binnengedrongen; De Graafschap wil daarop geen commentaar geven.