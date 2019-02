Man bedreigd met mes bij tramhalte Spui

De bedreiging vond plaats rond 18.00 uur. Het slachtoffer (29) stapte een tram in, toen de dader hem aanviel. Die was volgens de politie opgefokt en duwde het slachtoffer naar de grond. Toen diegene probeerde op te staan, werd hij bedreigd met een mes. Over de aanleiding van de bedreiging is niets bekend.



De dader sloeg na de bedreiging op de vlucht via de Spuistraat, via de Vlamingstraat naar de Kissemstraat. Daarna ontbreekt elk spoor van hem. Volgens de politie was het een jongeman. Hij droeg een zwarte baseballpet, een blauwe nylonjas met capuchon en een zwarte broek. Hij droeg witte sneakers met zwarte neus. De politie is op zoek naar de dader en getuigen van het incident.



