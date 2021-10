Man beroofd van auto in Zeeheldenkwartier, politie zoekt getuigen

4000ste dier binnen bij Wildopvang Delft: ‘Honderden zieke egeltjes kunnen niet meer geholpen worden’

Wildopvang Delft heeft een record op z'n naam staan: gisteren kwam het 4000ste dier binnen in het piepkleine pand aan het Linnaeuspad in Delft. Maar reden voor een feestje is er niet. De huurprijs van de externe egelopvang wordt vanaf januari 2,5 keer zo hoog. ,,We hebben het geld niet.” Honderden zieke en gewonde egeltjes wacht vanaf 2022 een onzeker lot.

