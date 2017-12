Man beschiet taxichauffeur en passagier en zet de achtervolging in

In de Boele van Hensbroekstraat in Den Haag zijn vannacht een taxichauffeur en een passagier beschoten. Een verdachte is aangehouden.

Agenten werden omstreeks 03.25 uur in de Jan ten Brinkstraat aangesproken door een taxichauffeur. Hij vertelde te zijn beschoten, op het moment dat hij even stopte in de Boele van Hensbroekstraat. Hij vervoerde op dat moment één passagier.

De verdachte, een 39-jarige man, bleek een bekende van zowel de chauffeur als van zijn passagier. Nadat hij een schot had afgevuurd op de auto, riep hij de twee inzittenden allerlei verwensingen toe. De taxichauffeur reed met zijn grijze Mercedes snel de straat uit, maar kreeg op het Jonckbloetplein in de gaten dat hij achtervolgd werd door een Opel met hierin de verdachte. Met hoge snelheid reden de twee auto's over de Goeverneurlaan in de richting van het Lorentzplein. In een poging het politiebureau aan de Slachthuislaan te bereiken, reed de taxichauffeur de Oudemansstraat in. Onderweg lukte het de chauffeur de aandacht te trekken van surveillerende agenten in een politieauto.

Woning

De verdachte ging ervandoor, maar kon dankzij de melding, het signalement en een bekend verblijfadres, snel worden opgespoord. Agenten troffen hem in een woning in de Boele van Hensbroekstraat, waar hij voor het raam stond. Hij werd gesommeerd naar buiten te komen en is vervolgens aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.

In de woning trof de politie nog een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 45-jarige Hagenaar aan. Beide werden aangehouden, maar werden in de loop van de ochtend weer vrijgelaten toen bleek dat zij niet bij het incident betrokken waren.

Huls

Tijdens sporenonderzoek in de Boele van Hensbroekstraat trof de politie een patroonhuls en een kogelinslag aan in een geparkeerde auto. Ook in de woning waar de verdachte verbleef, werden een huls en een patroon gevonden. Naar het vuurwapen wordt nog onderzoek gedaan.