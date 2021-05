Man denkt bij Noord Aa leuke date te hebben met Amalia, maar wordt met bruut geweld overvallen

Boodschap­pen­ser­vi­ce Flink schrikt van boze Prinse­straat: ‘Op zoek naar oplossing voor etalage’

27 mei De buurt is niet te spreken over de nieuwe boodschappenservice Flink in de Prinsestraat. En dat zit het Duitse bedrijf niet lekker. Het belooft de straat tegemoet te komen: ,,We gaan op zoek naar een oplossing voor de etalage.”