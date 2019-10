Man die agent van de weg probeerde te rijden bij bouwersprotest weer vrijgelaten

Wie heeft dakloze Don vermoord? 15.000 euro voor gouden tip

14:15 Het lichaam van de 53-jarige Donald (Don) Vrijmoet werd vorig jaar op 14 november aangetroffen in zijn woning aan het Rietveen in het Haagse stadsdeel Escamp. Na onderzoek bleek dat Don door geweld om het leven was gekomen, maar een dader werd nooit gevonden. De recherche hoopt dat daar snel verandering in komt.