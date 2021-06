Man die AH-medewerkers met mes en machete aanviel wilde ‘serieus bericht’ achterlaten

Hij wilde in de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in het Haagse centrum ‘verhaal halen’ nadat er twee keer in zijn huis was ingebroken. C. herkende in de supermarkt ‘een Marokkaanse jongen’ die hij eerder in een groepje een jointje voor zijn huis zag roken. Dat was één van de inbrekers, dacht hij.