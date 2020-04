Man die bij hockeyclub mensen neerstak werkt niet mee: ‘Ik laat me niet in mijn psyche kijken’

Vanmorgen was er een korte rechtszitting waarbij C. opvallend genoeg aanwezig was. Door de maatregelen vanwege het coronavirus blijven verdachten zoveel mogelijk weg, maar het is niet gelukt om C. (42) een formulier hierover te laten ondertekenen. Zijn nieuwe advocaat ondernam de afgelopen weken veel pogingen hem te spreken, maar tevergeefs. Daarom werd hij vanmorgen vanuit de gevangenis naar de vrijwel lege rechtbank gebracht voor een zitting die nog geen tien minuten duurde.