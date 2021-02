Man die in eigen huis werd neergestoken nog zwaargewond in ziekenhuis

Een Pool ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij woensdagavond in zijn huis aan de Haagse Cartesiusstraat werd neergestoken. Twee personen, een man van 29 en een vrouw van 28 jaar, zitten nog vast. Ze waren volgens buurtbewoners bij hem ingetrokken.

Een buurvrouw schat dat het duo zo’n twee, drie maanden geleden bij de man in huis trok. Zo’n beetje vlak nadat diens vrouw terug naar Polen was gegaan. ,,Je zag hem vanaf dat moment achteruit gaan. Hij was altijd heel aardig. De kinderen speelden voor zijn deur, dat was nooit een probleem. Vanaf toen ging hij meer drinken.”

Woensdagavond kreeg het drietal volgens een politiewoordvoerder ‘een conflict’. Een directe buurman hoorde lawaai. Daarna zag deze man de hulpdiensten komen. Met vliegende spoed werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Zelfs de komst van een traumateam werd niet afgewacht. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Het is verder niet bekend hoe het met hem gaat.

Onderzoek

Rechercheurs en medewerkers van de Forensische Opsporing hebben nog uren onderzoek gedaan in de woning. Inmiddels is de woning verzegeld en mag niemand er nog in of uit.

In eerste instantie was het bericht dat een persoon was aangehouden. Donderdag werd duidelijk dat naast de man ook de vrouw is gearresteerd.

