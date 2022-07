Man die in het water was gevallen op de Hogewal gereanimeerd

Rond 02.00 uur kregen de hulpdiensten een melding dat er een persoon te water zou zijn gegaan. De Koninklijke Marechaussee, politie, diverse brandweerwagens en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. De man die uit het water is gehaald is gereanimeerd en in de ambulance behandeld. Het slachtoffer is later met spoed naar het ziekenhuis gebracht.