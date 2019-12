Man die kinderen elf jaar lang verborg voor vrouw moet jarenlang cel in

Politie doet inval in Capelle bij landelijk onderzoek naar wapenhan­del

11:04 De politie heeft vanochtend bij een landelijk onderzoek naar wapenhandel op verschillende plekken in Nederland invallen gedaan. Ook in Capelle aan den IJssel, aan de Operalaan in de wijk Schollevaar, is door het speciale onderzoeksteam een instap gedaan. Onduidelijk is of daar wapens zijn gevonden en arrestaties zijn verricht.