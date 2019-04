Man die kinderen en vrouw afranselde met riem en bamboestok krijgt drie maanden cel

Even vragen aan Padden­stoel van ANWB in de schijnwer­pers

9:57 Wie kent ze niet? De witte bakens in de grond die met rode letters precies op een routekaart aangeven waar je bent en hoe ver een bestemming is. De kenmerkende ANWB-paddenstoel bestaat dit jaar 100 jaar. Om dit te vieren is er sinds gisteren tot begin september een gratis expositie te zien in het ANWB-hoofdgebouw in Den Haag. Woordvoerder Markus van Tol vertelt.