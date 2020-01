Man die Marc Almond naar het Paard in Den Haag haalde komt met volgende klapper

Even vragen aanConcertpromotor Peter Funcke uit het Friese Grouw is van vele markten thuis. De man die afgelopen najaar Marc Almond naar het Paard in Den Haag haalde, komt nu met de volgende klapper: Johnny Logan op 19 februari in de Rijswijkse Schouwburg.

Johnny Logan himself?

,,Jazeker en dat doen we omdat het in 2020 precies 40 jaar geleden is dat hij voor het eerst het songfestival won met What's Another Year.''

Hoe komt het dat hij nog steeds zo tot de verbeelding spreekt?

,,Hij heeft niet alleen in 1980 gewonnen, hij deed dat kunstje in 1987 nog een keer met Hold Me Now en hij schreef in 1992 het winnende liedje Why Me voor Linda Martin. Hij is een Ierse legende en nu de finale naar Nederland komt ook de perfecte artiest om in songfestivalstemming te komen.''

Zijn die drie liedjes wel genoeg om een avond te vullen?

,,Johnny Logan is speciale gast in de muzikale theatervoorstelling The Best of Ireland waarin de liveband The Celtic Clan twee uur lang Ierse muziek speelt, van The Dubliners tot U2 en Van Morrison.''

Het schijnt dat u ook rond het 40-jarig bestaan van het Pink Floyd-album The Wall een feestje in Den Haag viert?