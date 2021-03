Man die mensen neerstak in supermarkt vandaag voor de rechter

De maat is vol, bewoners oude centrum waarschu­wen dat overlast met de dag erger zal worden

4 december En wéér was er een steekpartij op de Grote Marktstraat rond Black Friday. Vorig jaar stak de verwarde Luis P. drie willekeurige tieners in hun rug in Hudson’s Bay, woensdag viel een 43-jarige man medewerkers van de Albert Heijn aan met een mes. Voor de bewoners van het oude centrum is de maat vol.