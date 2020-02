Man die moeder mishandelde vrijgelaten wegens ontbreken psychiatrisch rapport

Rechters hebben dit rapport nodig om te kunnen beoordelen of een misdrijf de verdachte al of niet kan worden toegerekend en of er eventueel behandeling mogelijk is. De man zou worden vervolgd voor mishandeling en bedreiging van familieleden vorig jaar in Zoetermeer en Leiderdorp. Zo zou hij zijn moeder met haar hoofd tegen een muur hebben geslagen.

Eerder was de man al eens opgenomen in een kliniek wegens ernstige psychiatrische problemen. Bovendien gaf hij tijdens deze rechtszaak aan dat hij ‘sowieso’ bereid was ‘om mee te werken’ aan nader onderzoek. ,,Ik wil dat u het onder controle houdt voor mij’’, zei hij tegen de rechter.

Vrijlaten

Eerder was een gevangenisstraf van 180 dagen geëist, 60 dagen daarvan waren voorwaardelijk. Ook de reclassering had een voorwaardelijke celstraf geadviseerd. Destijds ging de advocaat van de man mee in de eis. Hij had zelfs gevraagd om zijn cliënt langer vast te houden om te kijken of er plek binnen de psychiatrische zorg voor hem was. Maar de man kon niet in afwachting van een rapport in een cel worden gehouden ‘om zijn bestwil’, zoals hij dat zelf zei. ,,Het gaat niet om aan een verdachte die mogelijk niet strafbaar is (om zijn bestwil) een gevangenisstraf op te leggen.”