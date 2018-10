Man die Pool in portiek in been schoot, blijft in cel

Op de bewuste avond was er in de Rijswijkse drie-etage-woning een steen door de ruit gegooid bij lawaaiige Poolse bewoners, die in de bovenste etages woonden. Zij dachten onmiddellijk dat de 29-jarige Hagenaar er achter zat. Hij kwam zeer regelmatig over de vloer in de Rijswijkse portiekwoning waar zijn vriendin en hun pasgeboren zoontje op de begane grond wonen. De Polen trommelden enkele landgenoten op en gingen op hoge toon verhaal halen bij het jonge stel. De Hagenaar zou toen geschoten hebben, aldus het OM. De verdachte zelf claimt dat zijn pistool 'per ongeluk' is afgegaan.