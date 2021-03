Man, die tijdens levensgevaarlijke dollemansrit ravage achterliet in Den Haag, mag voorlopig niet meer rijden

De man slingerde in de nacht van 22 januari over de weg en ramde meerdere auto’s die zijn pad kruisten. Uit verschillende Haagse wijken kwamen meldingen over de roekeloze bestuurder binnen. Een bewoner van de Capadosestraat zag hoe de man tegen een paar geparkeerde auto’s reed in Laakkwartier.



In een poging de bestuurder tot stilstand te dwingen ging de bewoner op de weg staan. ,,De bestuurder gaf daarop extra gas”, meldt calamiteitensite District8, die bij de zitting aanwezig was. ,,De bewoner sprong opzij, maar werd toch door de auto geraakt. Hij hield er wonder boven wonder weinig letsel aan over.”