Man die verdacht wordt van zeer ernstig misbruik kind op vrije voeten

Als zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld, naar verwachting in november, moet deze Gregor T. zich weer melden. Contact met de kinderen is in de tussentijd verboden. Het misbruik zou zijn begonnen toen het meisje nog vijf was. In haar kindertaal toen ze in een speciale studio bij de politie werd verhoord zei ze dat het wel 'duizend keer' gebeurd was.

Handelingen

Het Openbaar Ministerie houdt het in haar dagvaarding op een half jaar. In dat half jaar zou ze seksuele handelingen hebben moeten uitvoeren bij de man, die fungeerde als een soort vader. Later werd ook haar ruim twee jaar oudere broertje erbij betrokken.



De man ontkent het misbruik. Het is niet eens mogelijk, zo zei hij gisteren in de rechtbank, omdat hij impotent is. Dat is veroorzaakt, zo maakte hij duidelijk, door het medicijn Sotalol dat hij tegen hartritmestoornissen gebruikt. Het is een bekende bijwerking van het medicijn. Zijn advocaat stelde gisteren bovendien dat de opmerkingen van het meisje soms wel erg vreemd en onwaarschijnlijk lijken.



De aanklager benadrukte gisteren evenwel dat, zij het soms indirect, anderen haar verhaal ondersteunen. Een deskundige zal haar verklaring gaan toetsen op betrouwbaarheid. Op verzoek van de advocaat van de verdachte mag een rechtspsycholoog vervolgens diens werk controleren.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!