Man die vrouw in Rijswijk met 14 steken doodstak ontslagen van rechtsvervolging vanwege psychose

De man die in 2016 op de Professor Quacklaan in Rijswijk zijn vrouw met veertien messteken om het leven bracht, is vandaag ontslagen van alle rechtsvervolging. Toen de verdachte het feit pleegde, verkeerde hij in een psychose, zo concludeerden deskundigen in het hoger beroep.