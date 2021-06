Man die werd gezocht voor veroorzaken ernstige aanrijding opgepakt bij nieuw verkeersongeval

De agenten waren uitgerukt naar een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. ,,Na enig onderzoek bleek dat de bestuurder van de personenauto zich schuldig had gemaakt aan artikel 6 van de Wegenverkeerswet”, legt de politie uit. ,,Dit houdt in dat hij verdacht is van het veroorzaken van een verkeersongeval met dood of letsel door schuld. Ook bleek het dat hij nog door ons gezocht werd.”



De man had namelijk nog een gevangenisstraf van 348 dagen openstaan. Hij is direct meegenomen naar het bureau en mag ook voorlopig de weg niet op.