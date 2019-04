Man die zichzelf in brand dreigde te steken in Poolse ambassade is weer op vrije voeten

Radoslaw B., de Pool die in oktober vorig jaar werd aangehouden omdat hij zichzelf in de ambassade in brand dreigde te steken, is vrijgelaten. Onder luid applaus van tientallen aanwezigen op de publieke tribune. Volgens de rechtbank lijkt het erop dat hij zichzelf niet daadwerkelijk in brand wilde steken, maar alleen aandacht wilde voor de uitbuiting van Poolse arbeiders in Nederland.

Hij was de Poolse ambassade in Den Haag binnen gelopen, sloot zichzelf op in de wc en overgoot zich met benzine. Met een aansteker in de hand dreigde de 40-jarige Radoslaw B. zichzelf in brand te steken. Urenlang werd er onderhandeld voordat B. uiteindelijk op een brancard werd afgevoerd.

Nu, een half jaar later, blijkt dat Radek, zoals hij wordt genoemd, helemaal niet de intentie had om zichzelf in in brand te steken. De aansteker die hij in zijn hand hield, had hij namelijk onklaar gemaakt. Die kon helemaal niet meer vonken, zo vertelde hij gisteren aan de rechters. Hij was tot zijn wanhoopsdaad gekomen, omdat hij uitgebuit werd in Oss, waar hij via een uitzendbureau als heftruckchauffeur werkte. ,,Hij noemt de omstandigheden in zijn cel beter dan die in de kamer van het uitzendbureau”, zei zijn advocaat Sander Rens.

Anarchisten

De actie is niet onopgemerkt gebleven. Gisteren verschenen ongeveer een twintigtal belangstellenden. Poolse arbeidsmigranten, maar ook Nederlandse sympathisanten. Op de anarchistische website van Autonomen Den Haag staat een pleidooi voor vrijlating van Radek. Daarin staat dat Oost-Europese arbeiders minder verdienen dan Nederlanders, dat zij meer moeten betalen voor huisvesting dan hen wordt voorgespiegeld en dat zij geïntimideerd worden. Een pamflet met die tekst hadden aanwezigen in de rechtbank gisteren ook bij zich.

Vanaf de publieke tribune klonk dan ook luid applaus toen de rechter zei dat B. de inhoudelijke behandeling van zijn proces in vrijheid mag afwachten.

De officier van justitie was het niet eens met de vrijlating. De aansteker was weliswaar onklaar gemaakt, maar volgens haar staat niet vast dat B. dat zelf had gedaan. Hij was namelijk met een ‘brandspuitprocedure’ aangehouden, waarbij de aansteker dus nat was geworden. Ook zou op de telefoon van B. een sms-bericht gevonden zijn waarin zijn moeder schreef: kind doe het niet, we houden van je.

Spijt

De rechter besloot echter om B. toch op vrije voeten te stellen. Ze liet daarbij meewegen dat de verdachte een compleet blanco strafblad heeft en dat hij aangaf spijt te hebben dat hij de medewerkers van de ambassade zoveel schrik had aangejaagd. ,,Het spijt me dat iemand zich bedreigd heeft gevoeld en dat mijn politieke statement zo verkeerd werd uitgelegd.”

Volgens zijn advocaat had B. tegenover de politie verklaard dat hij, mocht hij nog eens in actie willen komen tegen onrecht, dat voortaan via de justitiële weg zou doen en niet meer door de Poolse ambassade binnen te lopen met benzine en een aansteker.

De vrijlating na een half jaar voorarrest voelt voor B. als gerechtigheid. De rechtszaak tegen hem wordt op 16 mei inhoudelijk behandeld.

