Man doodgestoken op klaarlichte dag en de wraak van corpsleden: dit zijn de best gelezen van deze week

Vrouw steekt op klaarlichte dag haar partner dood: ‘Het is verschrikkelijk’

Bij een incident in een woning aan het Regulierenpad in Honselersdijk is vanmiddag een arbeidsmigrant uit Polen om het leven gekomen. De man werd het slachtoffer van een ruzie in de relationele sfeer, melden bekenden van het stel. Tijdens een heftige ruzie werd de man met een mes aangevallen door zijn vriendin. De vrouw werd ter plekke gearresteerd. In een met bloed doordrenkt t-shirt werd zij afgevoerd door de politie.

Coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af

De slopende coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af: waar kunnen we straks terecht als patiënt? Niet meer in ziekenhuizen zoals we die nu kennen. De kleintjes sluiten om niet meer open te gaan. Maar het alternatief is nog niet klaar.

Corpsleden nemen wraak en mishandelen Delftse studenten

Delftse studenten werden in een hoek gedreven, uitgescholden, op de grond geschopt, bekogeld met kratten vol servies en moesten een borreltafel als schild gebruiken. Deze schokkende details zijn te lezen in een intern rapport over ruim veertig leden van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC), die in november een ravage aanrichtten in Delft.

Damin (8) zit al wekenlang thuis door ruzie

De 8-jarige Damin zit al wekenlang thuis vanwege een conflict tussen zijn ouders en de directie van zijn basisschool. Het kind is niet meer welkom op de school, maar er is ook geen andere school voor hem geregeld. Zijn ouders zijn er kapot van. ,,Je hart breekt als je je zoon zo ziet huilen.’’

Droom van Huang (9) wordt werkelijkheid dankzij gevonden goudstaaf

De grote droom van Huang Verbeek (9) en zijn ouders Martijn (43) en Mariska (43) gaat in vervulling. Dankzij een grote geldprijs die het Naaldwijkse gezin heeft gewonnen, kunnen ze op reis naar China, het land waar Huang geboren is en de eerste zestien maanden van zijn leven woonde. ,,Huang kan nu zelf zien waar hij vandaan komt.”

Jonge moeder radeloos: zuipende jongeren met keiharde muziek zorgen voor slapeloze baby

Ze gooien bierflesjes tegen de gevel, maken herrie en plassen overboord. Een jong Turks gezin heeft genoeg van de overlast die veroorzaakt wordt door dronken jongeren op voorbijvarende schuiten. ,,Wij beginnen ons zo langzamerhand behoorlijk bedreigd te voelen.”

Honden produceren veel stikstof, maar niemand doet er wat aan: ‘Dan maar geen huizen bouwen’

Veel normaler dan met je hond door het park of bos wandelen wordt het niet. Maar wat veel baasjes niet door hebben is dat hun trouwe viervoeters behoorlijke schade aanrichten met hun poep en plas. Zo kan de hoeveelheid stikstof die de honden produceren funest zijn voor natuur in steden blijkt uit onderzoek. ,,We moeten de bosjes afsluiten voor honden.’’

Saif kijkt in loop van pistool, precies op het moment dat eerdere overval op zijn zaak op tv te zien is

Saif Al Haydar kreeg dinsdagavond een geladen vuurwapen in zijn gezicht gedrukt, maar ging zijn overvallers direct te lijf. Bijna tegelijkertijd werden in opsporingsprogramma’s beelden getoond van een eerdere overval op zijn avondwinkel Mix in Den Haag, afgelopen oktober. ,,Ik denk dat het dezelfde daders zijn.”

Barman Silvano opgepakt na hoogoplopend conflict met boa over mondkapje

Café-eigenaar Silvano Bellai is tegen wil en dank een hit op internet. Op een filmpje, dat inmiddels al 150.000 keer is bekeken, is te zien dat hij voor een vol terras wordt afgevoerd door de politie. Aanleiding was een conflict met boa’s, omdat Silvano en zijn personeel geen mondkapjes droegen. De ondernemer is ontstemd, maar de gemeente staat achter de actie: ‘Hij raakte de boa ongevraagd aan’.

Wiebelende kerktoren hield Abderrahim lange tijd wakker: ‘Adrenaline stroomt door je lijf’

Vanuit zijn appartement heeft Abderrahim een prachtig uitzicht op de historische Elandkerk in Den Haag, de trots van veel bewoners van het Zeeheldenkwartier. De Hagenaar hield dan ook zijn hart vast toen de een van de kerktorens gisteren dreigde om te vallen door de storm. ,,Het eerste wat ik deed toen ik opstond voor het ochtendgebed, was kijken of de toren er nog stond.’’

