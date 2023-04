Man dreigde medewerkers stadhuis dood te schieten en burgemeester in de fik te steken: ‘Hij was radeloos’

indebuurt.nl Schattig! Zo kijk je live mee in de nesten van een kerkuil- en slechtvalk­kop­pel

Het is langzaamaan lente aan het worden in de stad, dat betekent krokussen, lammetjes én jonge eendjes en vogeltjes. Je kunt nu vanuit je luie stoel de nestkasten van een aantal Haagse vogels in de gaten houden. Zo leuk!