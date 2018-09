Man dreigt in Poolse supermarkt aan Nunspeetman met vuurwapen

'Op non-ac­tief gestelde ambtenaar heeft regels overtreden'

28 september De gemeente Den Haag bevestigt dat de op non-actief gestelde ambtenaar regels heeft overtreden. 'Met betrekking tot het ontvangen signaal over mogelijke overtreding van de integriteitsregels, is het Onderzoeksprotocol toegepast en is overtreding vastgesteld.'