Man dringt woning aan Monsterseweg binnen waar vrouw aanwezig is

Een man is vanmiddag een woning aan de Monsterseweg in Den Haag, in de richting van Monster, binnengedrongen. Een vrouw was op dat moment aanwezig in de woning. Volgens de politie is een man die aan het opgegeven signalement voldoet in de boeien geslagen.