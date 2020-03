Man en vrouw opgepakt voor brand Mariottestraat waarbij vloeistof in brievenbus werd gespoten

Buschauf­feur Wijnand reed in touringcar vol Chinezen en Italianen maar krijgt ondanks koorts geen corona-test

Hij reed in zijn touringcar rond met Italianen en Chinezen en heeft al tweeënhalve week last van hoesten, benauwdheid en hoge koorts. Toch krijgt Wijnand Scheffer uit Voorburg geen test die kan uitwijzen of hij besmet is met het nieuwe coronavirus.