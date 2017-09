Man en vrouw vast voor moord 85-jarige Loosduinse

Het tweetal is vanochtend in een woning in Den Haag aangehouden. Het gaat om een 43-jarige man en een 34-jarige vrouw.



De bejaarde dame werd op 30 juni dood aangetroffen in haar flat aan de Louis Davidsstraat. Ze bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. De daders namen uit haar woning onder meer een bijzondere ring, manchetknopen en munten mee.



Vorige week werd in het tv-programma Opsporing Verzocht opnieuw beelden getoond van een man die met succes geld opneemt met de bankpas bij drie geldautomaten in de Haagse regio. Op donderdagavond 29 juni, dus nog voor ze werd gevonden, pinde hij in Wateringen, een dag later in winkelcentrum Ackershof in Pijnacker.



Advocaat

De aangehouden verdachten worden nu ondervraagd door de recherche. De Hagenaars zitten in ‘volledige beperkingen’. Dat betekent dat ze verder alleen contact hebben met hun advocaat.