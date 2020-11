Man ernstig gewond door politiekogels in Den Haag

UPDATE & VIDEODe politie heeft vanmiddag schoten gelost bij een incident op de Carelshavenstraat in Den Haag. Dat meldt het Openbaar Ministerie. ,,Daarbij is een persoon ernstig gewond geraakt.” Volgens calamiteitensite Regio15 hebben agenten een man neergeschoten die bedreigingen had geuit. De politie zelf kan nog niets zeggen over de kwestie.

Wat zich precies in de straat in de wijk Morgenstond-Zuid heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. ,,De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er is gebeurd”, aldus het OM. Volgens omstanders heeft de politie minimaal drie schoten gelost. Ook zou er een man op de grond hebben gelegen.

Wat wel duidelijk is, is dat een persoon bij het incident gewond is geraakt. Volgens omstanders is hij eerst gereanimeerd op straat en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Zwarte hekken

De politiehelikopter hing enige tijd boven de plaats waar de schoten zijn gelost. De straat is afgezet en er staan pionnen waar mogelijk hulzen onder liggen. Ook zijn er in de Carelshavenstraat zwarte hekken geplaatst.



De straat is afgezet en er staan pionnen waar mogelijk hulzen onder liggen.

Geschrokken

De politie is op de hoogte van de situatie en is aan het uitzoeken wat zich precies in de straat heeft afgespeeld. ,,We komen later op de dag met meer informatie”, laat een woordvoerder van de politie weten.



Volgens Regio15 hebben veel mensen gezien dat de politie de man neerschoot. Ze zijn volgens de calamiteitensite flink geschrokken.

