Man ernstig gewond doordat zeiljacht boven op hem valt

'Koloniale' straatna­men Den Haag blijven gewoon hetzelfde

13:57 Het Deltaplein in Kijkduin blijft gewoon zo heten. De gemeente gaat niet in op de oproep van Groep de Mos om de naam te veranderen in het Michiel de Ruyterplein. Die vraag volgde op de storm van kritiek op koloniale straatnamen en beelden in Den Haag.