Man executeerde zijn overbuurman om een lichtje dat in zijn huis scheen, OM eist 14 jaar cel

Harde werkers gezocht voor leiding bij Voedsel­bank: 'Helpen doe je met 't hart op de juiste plek'

19:02 Mensen die graag vrijwillig enorme massa's voedsel verdelen over talloze pakketten, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger voor Voedselbank Haaglanden. Annemieke Anneveldt (50) is communicatiedame bij de Voedselbank en zoekt harde werkers voor een leidinggevende functie in de distributiecentra en de uitgiftepunten.