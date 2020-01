Verontruste buurtbewoners belden gisteravond de politie. Bij het zien van een politiewagen gooide de man vervolgens ook stenen naar de agenten. Daarbij werd een ruit van de auto vernield. Twee agenten kregen glassplinters in hun ogen. Onduidelijk is nog wat de ernst van het letsel van de politiemensen is.

Hoogwerker

De politie wist de man uiteindelijk met behulp van een hoogwerker van de brandweer te overmeesteren en naar beneden te halen. Hij is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De politie hield later nog een tweede verdachte aan, die ook met stenen zou hebben gegooid. Onduidelijk is waarom de man zo over zijn toeren was en stenen naar beneden gooide. De politie houdt nog een buurtonderzoek in de straat.