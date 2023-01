Man gewond aan hoofd na steekpartij in woning Laak

Roze fiets van overleden Lesley na werkzaamhe­den aan Elandbrug terug op vaste plek

Op de plek waar sinds 2009 op de Elandbrug in Den Haag de roze fiets van de overleden Lesley Barhorst stond, wordt nu hard gewerkt. Daarom is het fietsmonument tijdelijk weggehaald en opgeslagen in een bouwdepot. De herinnering aan het meisje dat op weg naar school werd aangereden door een vrachtwagen, komt weer terug op haar vaste plek.

