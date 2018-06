Man gewond bij bedrijfsongeval in bouwput Legoland Scheveningen

Comeback voor melk van Menken

9:08 Menken is terug. De vierde generatie brengt het voor velen bekende zuivelbedrijf uit Wassenaar, dat in 1998 werd overgenomen door Melkunie, terug op de markt. Melk, karnemelk en vla liggen vanaf volgende week - in flessen in plaats van pakken, inclusief hip logo - in de schappen van de supermarkt.