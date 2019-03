Man gewond geraakt bij gewelddadige autodiefstal in Scheveningen

Het slachtoffer reed over de Dr. Lelykade vanaf de Kranenburglaan in de richting van de Schokkerweg. Ter hoogte van een restaurant zette hij zijn goudkleurige auto even aan de kant in verband met een telefoontje. Op dat moment wordt hij overvallen door drie mannen, laat de politie vandaag weten.

Kaal

De politie is op zoek naar drie verdachten. De eerste verdachte is een man met een lichte huidskleur, tussen de 40 en 60 jaar, met een kaal hoofd. De tweede is een man met lichte huidskleur die een capuchon over het hoofd droeg. Over de derde verdachte is nog niets bekend.