Man gewond geraakt bij steekpartij Groenezijde, drie mensen opgepakt

Fa­cebook-detectives halen gestolen fiets René Bom terug uit Polen

12:18 Een bijzondere fiets komt dankzij knap speurwerk via Facebook na twee jaar terug bij zijn eigenaar. De Haagse nachtburgemeester René Bom is maar wat blij dat zijn 'houten ros ' door een welwillende Facebookvolger in Polen is getraceerd én door iemand wordt opgehaald.