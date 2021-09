Man gewond geraakt na steekpartij in woning

Hagenaar (45) overleden na steekpar­tij op galerij in Ypenburg: ‘Nu ligt er bloed bij mij in de tuin’

15 september ‘Bel de politie, bel de politie’, klonk het. Maar het was al te laat. Een 45-jarige Hagenaar werd dinsdagavond doodgestoken bij een flatwoning aan de Lindberghlaan in Ypenburg. Een 43-jarige man is aangehouden.