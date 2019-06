Man gewond na vechtpartij op Hoefkade in Den Haag

Weinig kans dat popmuseum in Den Haag komt

8:50 De kansen op de komst van een popmuseum in Den Haag lijken verder weg dan ooit. Wethouder Richard de Mos heeft in verkiezingstijd ooit de oude Amerikaanse ambassade als mogelijke vestigingsplaats genoemd. Nu daar concrete plannen zijn gekomen voor een Eschermuseum en -hotel is ook die optie verleden tijd.