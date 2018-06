Man grijpt vrouw in pashokje naar de keel en steelt haar telefoon

Het is maandagmiddag 5 maart als een 20-jarige vrouw aan het winkelen is in de H&M aan de Weversplaats. Met wat kleding in haar hand loopt ze naar een pashokje. Opeens komt er een man binnen die haar bij de keel grijpt. Ze krijgt geen lucht meer.



Dan laat de man een beetje los, waardoor de twintiger weer adem kan halen en het op een schreeuwen zet. Ze trapt de man waarop hij haar loslaat. Als ze haar ogen weer doet, ziet de dat haar telefoon uit haar tas is gestolen.



Niet alleen wordt de verdachte gefilmd door beveiligingscamera's in de winkel, ook staat hij op beelden van camera's in het centrum. Hierop is te zien dat hij na diefstal vanaf de H&M richting de Stationsweg is gelopen.