Man heeft kort lontje en rijdt opzettelijk fietsster aan: OM eist celstraf van half jaar

Geen cel en rijverbod voor vrachtwa­gen­chauf­feur die dodelijk verkeerson­ge­luk veroorzaak­te, wel werkstraf

De 40-jarige vrachtwagenchauffeur Huibert van de W. hoeft niet de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Den Haag in 2019. In plaats van de twee weken geleden geëiste zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, veroordeelde de Haagse rechtbank hem woensdag tot een taakstraf van 240 uur.

14 september