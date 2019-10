Man huilt na horen van strafeis om ontploffing in flat Stieltjesstraat

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren vier jaar cel geëist tegen de man die in november 2018 een ontploffing zou hebben veroorzaakt in een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag. De ravage was groot, de verdachte liep brandwonden op. Hij zegt dat hij in het huis was om een koffer op te halen en barstte in huilen uit bij het horen van de eis.

Op vrijdagavond 2 november slaan de vlammen uit de tiende etage van de flat. Mensen hollen gillend van paniek de straat op. Kort daarvoor is een harde knal gehoord. Omstanders hebben de 46-jarige Feliz V. tegen de grond gedrukt die uit de bewuste woning is gerend. Hij heeft brandwonden aan handen en gezicht.

Justitie verdenkt deze man uit Spanje ervan dat hij in de keuken met zeer brandbare stoffen als ammoniak en alcohol in de weer was. Mogelijk voor de productie van cocaïne, maar dat wordt hem niet ten laste gelegd. De man zit sinds die avond in november vast. Hij heeft vanaf het begin ontkend, en deed dat voor de rechters weer.

Spullen pakken

Feliz zou de flat tijdelijk hebben gehuurd, maar er waren ook anderen met een sleutel. Hij was maar even in de woning geweest om wat spullen te pakken, zegt hij, omdat hij de volgende dag terug naar zijn familie in Madrid zou reizen. Uit de keuken hoorde hij roepen 'vuur, vuur', waarop hij uit de flat stormde. Maar hij vergat zijn jas met bustickets en paspoort, haalde het op, gleed uit en liep zo de brandwonden op, zo luidt zijn relaas.

Zijn raadsman voegde eraan toe dat de oorzaak van de brand niet is vastgesteld: het kan ook door kortsluiting zijn gekomen. ,,Deze man is een slachtoffer.''

De officier van justitie vindt de verklaring van de verdachte onaannemelijk. Zo is hij niet te zien op camerabeelden in de lift en entreehal. Verder is zijn koffer gevonden, maar wel met een zakje coke daarin. Volgens Feliz is die door anderen erin gestopt.

De officier van justitie is ervan overtuigd dat de verdachte zelf in de keuken stond tijdens de ontploffing, waarbij zijn handen en gezicht het eerst zijn geraakt. Ze eist 4 jaar cel voor het veroorzaken van de brand, waardoor veel mensen in gevaar zijn gebracht.

Dan breekt Feliz, hij huilt en zegt allerlei dingen die niet vertaald worden door de tolk.

De rechtbank doet op 17 oktober uitspraak.