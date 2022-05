Man in Duits legeruniform vindt het ‘grappig’ om op sterfdag Adolf Hitler over straat te lopen

Tanken? Lees hier waar de benzine vandaag het goedkoop­ste is

De benzineprijzen in Nederland schieten omhoog, nu betaal je gemiddeld rond de 2,20 euro per liter. Maar je kunt bij diverse pompen in de Haagse regio nog wél (ver) onder die prijs tanken. Bekijk hieronder waar je vandaag het goedkoopst kan tanken.

11 april