Man in hoofd gestoken bij ruzie in Haagse Schilderswijk, dader op vlucht

Tentoon­stel­ling Prinsenhof: Pieter De Hooch onder de loep

15:00 Museum Prinsenhof komt in oktober met de eerste overzichtstentoonstelling in ons land van de Hollandse meester Pieter de Hooch. Prinsenhof-directeur Janelle Moerman en curator Anita Jansen bekeken in Engeland een paar schilderijen die straks weer in Delft te bewonderen zijn.