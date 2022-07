Man in scootmobiel valt in het water, omstander aarzelt niet en springt hem achterna

Met video Man aangehou­den op verdenking brandstich­ting van apparte­ment in Laak

Een man is aangehouden op verdenking van brandstichting in de Haagse Thijssestraat. Het vuur richtte gisteravond grote schade aan in een appartement. De politie gaat ervanuit dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.

